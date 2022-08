Benjamín Vicuña se quebró en vivo al hablar de sus hijos: “Son mi vida”

“Trato de ser mi mejor versión, le dedico mucho tiempo y mucha reflexión” expresaba Vicuña ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si le gusta cómo es como padre.

En este sentido el actor agregaba para concluir “Quizás por mí misma historia con mis padres, es algo que no sé si me siento bien o mal pero sí me ocupo y trato de ser lo más presente que puedo”.