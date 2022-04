Benjamín Vicuña llamó a Estefi Berardi luego de contar que él le tiró onda: qué le dijo

Hace unos días, Estefanía Berardi contó en LAM que en 2008 le tocó compartir el elenco de «Don Juan y su bella dama» con Benjamín Vicuña y, en una oportunidad, el actor chileno la había «tiroteado» mientras estaba en pareja con Pampita.

«Él hacía de mecánico. Él era re compinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo re buena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado. A mí no me interesaba», reveló la panelista en el programa de Ángel de Brito. Y agregó: «Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito».

Tras la repercusión de sus declaraciones, la ex Combate comentó que el intérprete se comunicó con ella y dio detalles de la reacción que tuvo. «Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante. Nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gusta las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era picaflor», precisó Berardi.

«Él me escribió porque hay mucha sensibilidad con las mujeres. Yo lo entendí a él. Yo no hablé de acoso. Y lo vuelvo a decir, él es educado. Pero me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco… Entiendo que le debe romper las bolas la repercusión. Lo que dije no fue con maldad», aclaró.