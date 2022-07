Belu Lucius narró el drama familiar que vivieron por la participación de su hermana Emily en la TV

A poco más de dos semanas de la eliminación de Emily Lucius de El Hotel de los Famosos, Belu narró el drama familiar que se vivió en la casa por la violencia que generó la participación de su hermana en el reality. La influencer contó que la pasaron muy mal y que llegaron a amenazar de muerte a sus hijos. Este lunes, la ex participante de Masterchef estuvo invitada en Intrusos y defendió nuevamente a Emily que, tras su salida del programa, decidió no dar ninguna declaración a los medios de comunicación. «Nosotros estamos muy bien, cada día vamos a estar mejor. El nivel de odio que hay en las redes es una cosa que a mí me sorprende porque hoy estamos nosotros en este lugar, pero mañana puede estar otra persona», expresó, triste por el hate recibido. «Es una situación que no me gusta, la veo y me da mucha tristeza. Pero sé que vamos a salir adelante porque somos una familia muy unida», remarcó. A raíz de la violencia que se generó luego de que acusaran a Emily de hacerle «bullying» a Locho Loccisano, Belu admitió que todo su entorno la pasó mal y que incluso llegaron a amenazar a sus hijos. «Una tristeza porque llegaron mensajes de amenazas de muerte a mis hijos», comentó. La instagrammer se mostró preocupada por la salud de su hermana y confesó que debió estar medicada por un psiquiatra a causa del estrés. «Siempre digo lo mismo, si le hubiese pasado algo feo, ¿quién se hubiese hecho resposable de eso? Porque lo que pasa en las redes es la vida real, no es show», comentó. Al mismo tiempo, admitió que tuvo miedo de que le pasara algo grave. «Como ella tenía un contrato firmado y no podía salir de su casa, yo todas las mañanas me levantaba, iba a su casa a acompañarla, estaba con ella, me pasaba absolutamente todos los días con ella porque realmente se la veía muy mal», aseguró.