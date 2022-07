Belu Lucius mostró orgullosa su cambio físico

Belu Lucius esta mañana compartió un posteo reflexivo en sus redes y mostró muy orgullosa su actual cambio físico. La influencer reveló que está llegando a su peso ideal, gracias a la ayuda de profesionales y sobre todo a su esfuerzo. Además, aprovechó el posteo para motivar a otras mujeres que pasan por su misma situación. Esta mañana, Belu Lucius compartió algunas imágenes del cambio físico que atravesó durante los últimos seis años. El cual, fue modificando con la llegada de sus dos hijos y de apoco va a encontrando su peso ideal. «Sí, se puede», afirmó con orgullo luego de contar que bajó un kilo en los últimos 15 días. «No me quiero agrandar porque sé que soy bastante gigante», lanzó con humor y agregó: «Lo que me da mucha bronca es que yo puedo engordar un kilo en un fin de semana pero para bajarlos necesito 15 días». Además, aclaró que obtuvo resultados con un plan de alimentación y actividad física. «No es fácil bajar de peso, en mi experiencia necesitaba tres factores: primero la actitud, la segunda es el médico, no te podes mandar sola y la tercera es la actividad física. Dios me bendijo con mi mejor amigo que es preparador físico y me motiva todo el tiempo. La actividad física es fundamental para siempre».