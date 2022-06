Belu Lucius denfendió con todo a su hermana Emily: «La gente está muy agresiva»

Los personajes de El Hotel de los Famosos están dando que hablar y una de las que está en el ojo de la tormenta es Emily Lucius. La actriz fue acusada de hacerle bullying a Locho Loccisano en el reality y recibió muchas críticas en las redes sociales. En medio de la polémica, su hermana Belu salió al cruce de los haters y la defendió con firmeza.

Después de haber hecho un posteo en las redes donde repudió la violencia y las «cancelaciones» masivas para que las marcas dejen de auspiciarla, la instagrammer dialogó con Intrusos y dejó en claro cuál es su punto de vista sobre la situación. «Gracias a Dios tengo la familia más hermosa que me pudo tocar en el mundo, mucha contención. Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es», comenzó diciendo.

En la misma nota, dejó entrever que hay ciertos extractos del programa que quedaron afuera y apuntó directamente contra la producción. «Vos viste la misma película que vi yo, pero ella no vio la misma película», remarcó. Y agregó: «Todo esto se puede parar. Hay gente que sabe cómo pararlo, pero no lo quiere parar porque está bueno que se hable».

Por otro lado, sostuvo que lo que más le molestó es que se hablara de discriminación y que se fomentara una cancelación en las redes sociales. «Siempre te afecta cuando te están diciendo cosas feas, por más que digas que no te afectan, no está bueno. El bullying es una cosa y creo que acá tenemos que comprometernos como sociedad y hablar correctamente», señaló.

«Todos nos podemos equivocar. En ningún momento hizo bullying. No es que yo no lo creo, es que no lo hizo. Como comunicadores no podemos permitirnos que sigan diciendo que eso es bullying», sentenció.