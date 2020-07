Belén Lavallén, elegida por una linea de lencería de Londres para representarlos en nuestro país.

View this post on Instagram

Gracias @luxilinge por elegirme desde Reino Unido, como su embajadora en Argentina. . . Thank you @luxilinge for choosing me from the United Kingdom, as your ambassador in Argentina. . . #WorldwideShipping 🌍 . . . . #Lingerie #Uk #Rock #InternationalModel #Freedom #TatooStyle #GirlsClothes #InkedGirls #SexyLingerie #Music #TheEmbalmer #BucketDead