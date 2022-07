Batista y Cerdeira agitan con paros y promesas de viviendas pensando en 2023.

(Por Ciudad Noticias): Es de público conocimiento que la piquetera del Sindicato de Empleados Municipales del distrito de Saavedra, Yanina Cerdeira, viene desde hace cinco años con ganas de ocupar una banca. Primero, tras su pelea con el exintendente Hugo Corvatta, pegó el salto al (FRENTE RENOVADOR) junto al saavedrense Luis Gribaldo, sin embargo, este último consiguió llegar al CD. Cerdeira en ese entonces, creía que tendría el apoyo absoluto de los operarios al que representa junto a Batista, pero los números finales, dejaron en claro que la mayoría, no comparte el manejo de la mesa sindical y la piquetera, se quedó sin su objetivo.

Al año y medio, no le quedó otra que volver con la cabeza gacha con el exmandamas. Ella, consiguió una recategorizacion que hoy, la deja con un importante sueldo. En tanto que Gribaldo, hizo lo propio y se quedó con la delegación municipal de Saavedra durante dos años hasta que Corvatta, fue derrotado en las elecciones de 2019 por Gustavo Notararigo.

Hace unos días, la secretaria adjunta, se mostró claramente haciendo campaña, y quiere dejar expuesto a Notararigo solicitándole terrenos para «construir» viviendas por intermedio del sindicato.

En paralelo, Batista, anunciaba que se venían medidas de fuerzas, pero los responsables del gremio, no aceptan o no quieren entender, que no tienen aceptación por la ciudadanía del distrito.

Seguramente Cerdeira, llegue como concejal en 2023 ya que al parecer, tendría asegurado el primer lugar de la lista, ahora eso, no quita a que el PJ de Corvatta, sufra otra dura derrota.

En definitiva los paros, las amenazas y cómo se maneja el justicialismo con el STM, no hace más que pronosticar otro revés en las urnas.