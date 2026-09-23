Batista volvió a cuestionar al Ejecutivo de Nebot: “El municipio está desorganizado y funciona en piloto automático”

(Por Ciudad Noticias): El secretario gremial habló con Canal 4 Pigüé tras la asamblea de trabajadores municipales y apuntó contra la falta de acuerdo salarial, el estado de los servicios y la situación interna del gobierno local.

La tensión entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo de Matías Nebot volvió a quedar expuesta luego de una nueva jornada de reclamos por parte de los empleados municipales.

En diálogo con Canal 4 Pigüé, el secretario gremial Néstor Batista explicó los motivos de la asamblea realizada por los trabajadores y cuestionó duramente la situación económica del Municipio, la falta de una propuesta salarial concreta y el funcionamiento general de la administración local.

Según relató Batista, la molestia surgió luego de que los trabajadores no fueran convocados inicialmente a una negociación paritaria y decidieran realizar una asamblea. El dirigente señaló que el planteo central es lograr una recomposición salarial para septiembre u octubre, pero advirtió que los empleados no pueden continuar esperando mientras pierden poder adquisitivo.

“Estamos un dos por ciento para atrás en este año más el quince que quedamos para atrás el año pasado”, sostuvo durante la entrevista, al explicar la preocupación de los trabajadores por la evolución de los salarios.

El gremialista indicó que, durante la reunión con representantes del Ejecutivo, la explicación inicial habría sido que no existían fondos disponibles para septiembre y octubre, aunque posteriormente surgió la posibilidad de analizar una propuesta junto al contador municipal.

Sin embargo, Batista dejó claro que el reclamo no se limita únicamente al salario.

Críticas al funcionamiento municipal y los servicios

Durante la entrevista, el secretario gremial expresó una fuerte preocupación por el estado de diferentes áreas municipales y cuestionó la organización interna del gobierno.

“Está muy desorganizado el municipio”, afirmó, al referirse a situaciones vinculadas con servicios, mantenimiento y funcionamiento de distintas dependencias.

Entre los ejemplos mencionados, hizo referencia a demoras en áreas de salud, maquinaria municipal fuera de funcionamiento y dificultades operativas que, según expresó, terminan afectando tanto a los trabajadores como a los vecinos.

Batista sostuvo que los empleados municipales son quienes terminan “pagando los platos rotos” de los problemas de gestión y reclamó que se priorice el funcionamiento de los servicios esenciales.

La interna del Ejecutivo y el clima de incertidumbre

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación política dentro del gobierno municipal.

El dirigente gremial habló de una sensación de incertidumbre dentro del Ejecutivo y señaló que perciben una administración “en piloto automático”, vinculando esa situación con los problemas que atraviesa actualmente el Municipio.

Además, cuestionó que mientras se argumenta falta de recursos para otorgar aumentos salariales, los trabajadores observan movimientos que interpretan como políticos dentro de la estructura municipal.

“Se está haciendo política, se está tomando gente, cooperativistas, se está pintando todo, se están empezando a hacer política, como todo político, y no se están fijando en los servicios”, expresó Batista durante la entrevista.

Una negociación que busca evitar un conflicto mayor

A pesar del fuerte tono de sus críticas, Batista señaló que la intención del gremio es evitar medidas de fuerza y continuar buscando una salida mediante el diálogo.

Según explicó, el objetivo era que los trabajadores retomaran sus tareas y que la discusión salarial pudiera continuar con una nueva propuesta para ser analizada en asamblea.

Mientras tanto, la relación entre el gremio municipal y el Ejecutivo de Matías Nebot vuelve a atravesar un momento de tensión, con reclamos que ya no se concentran solamente en los salarios, sino también en el funcionamiento general de la gestión.