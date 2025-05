Batista “No firmo nada si nos siguen atacando”

Este mediodía, el Sindicato de Trabajadores Municipales del distrito de Saavedra se manifestó frente a las puertas del Municipio en el marco de un creciente malestar por la situación salarial que atraviesan sus afiliados. La convocatoria, tuvo duras declaraciones por parte del secretario general del gremio, Néstor Batista.

“Nos sentimos atacados”, expresó Batista, en referencia a las múltiples críticas recibidas a través de redes sociales, sectores del periodismo y algunos partidos políticos. “Nos siguen buscando roña”. Hicimos un comunicado aclarando lo que íbamos a hacer hoy, precisamente para no perjudicar a las instituciones educativas, pero si nos siguen atacando, no voy a firmar y no van a cobrar los proveedores”, advirtió.

El gremialista fue contundente al señalar que los trabajadores tienen poder de acción: “Tenemos la fuerza suficiente para parar cuando queramos, y nuestro reclamo siempre será por aumento salarial. Que quede claro: si el pueblo nos sigue desafiando, vamos a seguir parando, y yo no voy a firmar ninguna baja salarial.”

Además, informó que el próximo lunes habrá una reunión con el Ejecutivo, y el martes se realizará una nueva asamblea para definir los pasos a seguir no descartando un corte de ruta o marcha por el pueblo. Batista también pidió un cambio de actitud a los actores sociales y políticos del distrito: “Le pedimos al poder político que deje de manipular, y a todas las instituciones que se acerquen a nosotros. Que el pueblo deje de pegarnos en redes sociales. No somos el enemigo: somos quienes estamos cediendo.”