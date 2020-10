Barby Silenzi sorprendió a sus seguidores con un video de su outfit súper sensual para la noche en las redes sociales. ¡Mirá!

Barby Silenzi es una de las mujeres más sensuales y hegemónicas de la farándula argentina. Su cuerpo trabajado y su actitud llaman la atención de miles de usuarios, que la siguen en las redes sociales, más precisamente 2.6 millones de seguidores en Instagram.

En esta oportunidad, la vedette y pareja del Polaco compartió un video con un look cautivante donde posaba para la cámara y sonreía de reojo.

En el video, se la pudo ver a Barby Silenzi súper sensual con un rodete alto, una remera plateada con un súper escote y un blazer blanco arriba de todo. Un look de noche para recordar las épocas de salidas sin restricciones por el coronavirus.

En otro tema, El Polaco le había propuesto casamiento en plena cuarentena. En el programa “El after de la previa” en la radio UrbanaBA, Celeste Muriega le consultó qué iban a hacer, y el cantante respondió: “¡Y ahora ya está, nos quedamos así, vamos con eso que estamos bien!”.

Luego de los chistes, sostuvo: “¡Cuando nos casemos están invitados todos! Voy a cantar yo”. Sin embargo, Barby Silenzi lo mandó al frente: “Él tiene algo especial: invita a cantar a un amigo a sus fiestas pero no lo deja cantar nunca. Agarra el micrófono él”.

Entre risas, El Polaco se defendió: “A mi me encanta cantar, es mi vida la música, si me pagan mejor pero a veces no hace falta que me paguen”. Acto seguido, la actriz arremetió: “¡Yo quiero una fecha!”, y el músico la esquivó y expuso su visión: “El casamiento pasó de moda, lo importante es amarse, quererse…”.

¿Habrá casamiento o quedará en la nada?