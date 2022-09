Barby Silenzi habló de su relación con El Polaco y lanzó una fuerte advertencia

En los últimos días, los rumores de crisis entre Barby Silenzi y El Polaco comenzaron a circular fuertes pero fue la bailarina en romper el silencio y aclarar su situación sentimental en La noche del domingo. Además, sorprendió al lanzar una fuerte advertencia.

Fernanda Iglesia fue la encargada de preguntarle a Barby Silenzi sobre su situación sentimental con El Polaco: “¿Estás separada no?” y la bailarina respondió: “Para nada. Él es muy gracioso, hace chistes todo el tiempo y era parte de un chiste. Yo lo conozco y no me molestó, después se tuvo que tomar el trabajo de aclararlo”, explicó Silenzi después de las declaraciones que realizó el cantante en una entrevista en Chaco: “Cada pareja tiene su código”, sostuvo ella.

Después, Mariano Iúdica le consultó sobre las declaraciones en la mesa de Juana Viale tras referirse al amor de su vida. Sobre ese aspecto, la bailarina explicó: “Ahí no me gustó nada”, luego de que el Polaco afirmara “mis hijas son el amor de mi vida al cien por ciento”.

“¿Vos querías que él dijera que vos eras el amor de su vida?”, consultó Iglesias y Silenzi lanzó: “No, yo quería que no se quede mudo y diga cualquier cosa. Sí, obvio, no sé si el amor de su vida pero algo más romántico”. De inmediato Mariano Iúdica preguntó: “¿Para vos el Polaco es el amor de tu vida?” y ella expresó: “No lo sé”.

Luego Silenzi aclaró que vio el programa junto al cantante y que le explicó: “Me puse nervioso y no sabía”. Además, sostuvo que el Polaco siempre quiere quedar bien con sus ex mujeres y “me tiene los h… llenos. Mi amor, la única soy yo y las demás chau”. Sobre las ex parejas del Polaco, Silenzi aclaró que con Karina, La Princesita mantiene una buena relación y finalmente sostuvo que con el cantante «quiere tener el varoncito» y agrandar la familia.