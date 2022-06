Barby Franco habló del difícil momento que está pasando: “Duele”

En las últimas horas, Barby Franco, llegó a Buenos Aires tras disfrutar de unas increíbles vacaciones en el Caribe junto a su pareja, Fernando Burlando. Sin embargo, ante las versiones que indicaban su embarazo, no pudo evitar dejar un fuerte mensaje y apuntó contra quienes hablan de su maternidad. No es la primera vez que vinculan a Barby Franco con fuertes rumores de embarazo, pero días atrás volvieron a circular las versiones luego de que ella compartiera sus posteos en bikini y solamente de espalda. Según trascendió, la modelo ocultaba su vientre pero salió a desmentirlo y publicó varias fotos de frente. Ante la insistencia en el tema, Barby se mostró dolorida por la situación y en sus historias expresó: “¡Cansada del acoso en fertilidad! ¡Duele! ¡Más que nada cuando uno está en la lucha! ¡Más de una me debe entender!”. Luego la modelo compartió el mensaje que recibió Ángel de Brito y agregó: “El único que sabe todo desde el principio. Te amo Ángel”.