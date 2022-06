Barby Franco habló de las predicciones de Pitty la numeróloga sobre su embarazo

En las últimas semanas, circularon fuerte rumores de embarazo en la pareja de Barby Franco y Fernando Burlando. Las especulaciones aumentaron porque en sus vacaciones ella posaba de espalda. Tras desmentirlo, la modelo se hartó y recientemente habló sobre las predicciones de Pitty, la numeróloga quien anunció la llegada de su hijo.

La reconocida numeróloga no es la primera vez que se refiere sobre el futuro de algún famoso, esta vez se expresó en medio de los rumores de embarazo y se animó a predecir el destino de Barby Franco y Fernando Burlando.

Fue a través de sus redes, donde Pitty compartió los resultados de la carta numerológica del amor de la pareja en cuestión. “Barby con el destino cuatro vino a esta vida a romper viejas estructuras y animarse a más, a reinventarse, escribir su propia historia y a superarse en cada paso que da. ⁣ Burlando con el destino seis vino a poder sostener su propia familia y a formar familia, pudiendo tener nuevas oportunidades siempre a través de la prosperidad. Hombre generoso, iluminado, astuto e inteligente”, sostuvo. ⁣

En su posteo de Instagram, la numeróloga habló de la pareja y no dejó en dudas que pronto se agrandará la familia: “Ambos se cruzaron para lograr esta comunión donde uno es contenedor y el otro es gran acompañador energético. Pareja pasional, energías fuertes que están y estarán unidas con muchas idas y vueltas, pero con un amor muy profundo que no es fácil separar porque la unión viene de otras vidas.”⁣

“Este 2022 con un hermoso uno en Barby y un nueve para Burlando, marca la posibilidad de la llegada de un embarazo, que quizás no sea un solo hijo y podría hasta tener un hermanito pronto. Es una pareja fuerte que estará unida y que a pesar de muchas posibilidades laborales para Barby y cambio en las estructuras de trabajo en lo político social para Burlando, habrá en forma sorpresiva la noticia de un nuevo integrante para cumplir nada más y nada menos que el maravilloso destino y la continuidad de la vida. Que así sea”, concluyó en su posteo y rápidamente la modelo le respondió: “Woow, gracias. Que así sea”.