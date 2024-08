Barby Franco fue comparada con Silvina Luna por someterse a un tratamiento estético

La modelo Barby Franco se realizó un tratamiento estético en los glúteos y quiso compartir los resultados con sus seguidores. No obstante, la respuesta no fue la esperada y realizó un descargo.

En ese marco, explicó que se sometió a la técnica Scuptra, procedimiento que, según ella misma aseguró, le permitió “quedar más diosa”. Si bien recibió algunos elogios, también generó duras críticas entre sus más de dos millones de seguidores.

Las críticas más fuertes hicieron referencia al reciente fallecimiento de la modelo Silvina Luna, quien sufrió graves complicaciones de salud tras someterse a procedimientos estéticos.

“Después de lo que le pasó a ella no entendiste nada. Dejen a los cuerpos en paz”, comentó un usuario visiblemente molesto. “Con lo que le pasó con Silvina Luna te ponés eso en el cuerpo… Dios mío”, afirmó otro.

Sobre esta situación, la modelo brindó una entrevista al medio Teleshow donde expresó: No me afectan las críticas. Es mi cuerpo, mi decisión y sé lo que hago. Me informo antes de tomar decisiones, lo estudio y lo analizo”, señaló la influencer de manera terminante.

Luego, ante la consulta de este medio, Franco realizó una comparación entre este tratamiento y aquel al que se sometió Silvina Luna. “Nada que ver un caso con otro. La gente aún tiene mucho tabú con lo estético, no sé por qué”, afirmó, y dejó en claro qué fue lo que se colocó en los glúteos.

“Es un ácido que estimula el colágeno y se te va. Por eso, no llega a ser considerado un relleno”, afirmó. Sin embargo, minutos después de la comunicación telefónica, Barby optó por borrar el posteo con el video.