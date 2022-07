Barby Franco está pensando en comerse la placenta de su bebé: “Me dijeron que es parecido el gusto al del Chinchulín”

Franco ya conoce si será niño o niña el pequeño, pero, por lo pronto, quiere mantener estos detalles entre ella y su pareja. Además, reveló el motivo por el que mantuvo en secreto durante varios meses su embarazo.

En una reciente charla con LAM, Franco adelantó más información sobre su dulce espera, además de algunos de sus planes a futuro.

Las primeras fotos de la pancita de Barby Franco (IG: @barbaritafranco21) Foto: Instagram/barbaritafranco21

Uno de estos tiene que ver con comerse la placenta, un tema que se hizo popular en las últimas semanas luego de que se conociera que Evaluna Montaner lo hizo tras el nacimiento de Índigo.

Así fue como Barby Franco le anunció a Burlando que está embarazada.

Barby estuvo hablando con su obstetra, quien le dio detalles sobre este procedimiento: “Él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia. Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más”.

Barby Franco aseguró que está pensando en comerse la placenta. Foto: captura de pantalla

Luego agregó: “Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto de la placenta al del chinchulín”.

Cómo se enteró Barby Franco de que estaba embarazada

La modelo explicó cómo fueron los momentos en los que estaba en la duda de si estaba embarazada o no. Ella decidió hacerse una prueba luego de que no le llegara su periodo menstrual.