Barby Franco dijo lo que muchos pensaron sobre su actual relación con Pampita

Barby Franco es actualmente una de las influencers más destacadas del medio, compartiendo sus rutinas diarias con su familia, con el protagonismo especial de su hija Sarah, y con frecuencia deja a sus seguidores una caja de preguntas para que se saquen todo tipo de dudas.

La amistad de la esposa de Fernando Burlando con Pampita es una de las más resonantes del medio, criando a sus bebes entre consejos mutuos y juntándolas desde los primeros días de vida. Pero desde hace algunas semanas no comparten actividades juntas y Barby Franco salió a aclarar cómo está su relación hoy en día.

“¿Estás peleada con Pampita?” preguntó sin filtros uno de los más de 2 millones de seguidores de la ex azafata en Instagram, y fue la oportunidad ideal para dar a conocer cómo está su amistad.

La respuesta no quiso que sea escrita y aprovechó para compartir un video, con una sonrisa de oreja a oreja Barby Franco expresó: “Cero, nada que ver. De hecho mañana tenemos un evento y la semana que viene nuestras niñas empiezan natación juntas, así que nada que ver”, dando por terminados los rumores de distanciamiento.

El 18 de diciembre la mini influencer cumplirá su primer año de vida, y a través de sus redes sociales Barby Franco confirmó detalles del bautismo. «La vamos a bautizar el mismo día de su cumple, todavía no sabemos quiénes van a ser los padrinos” detalló la ex azafata. Y completó con una novedosa tendencia para elegir a los padrinos: “Dicen que hoy en día está de moda que los padrinos te pidan a la niña y no que vos vayas a preguntarles si quieren ser los padrinos. Así que veremos a quiénes elegir o quiénes nos eligen».

Barby Franco y Pampita. Fuente: (Twitter).

La amistad entre Barby Franco y Pampita marcha de maravillas más allá de algunas semanas de desencuentros por sus agendas atareadas. Y lo mismo sucede con sus hijas, las mini influencers Sarah y Ana, unidas desde su nacimiento.