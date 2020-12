Barby Franco dejó descolocada a Pampita con sus zapatos: «Me los regaló el quiosquero»

La modelo impactó con su look, pero los zapatos se llevaron todas las miradas, sobre todo por la historia digna de Cenicienta que vivió la pareja de Fernando Burlando.

Barby Franco sorprendió a Carolina Pampita Ardohain con su look y sus zapatos multicolores. Sobre todo porque la modelo dio a conocer quien se los regaló.

Este top rosa viejo, rosa palo, me encanta. Mi pollerita también. Me hace re flaquita. Quieren embarazar a todas, ¿a vos también, no?”, le preguntó a Pampita.

“Debe estar pasando que rinde mucho. Hoy habla una que está re enojada con eso”, prometió Pampita.

“Me encajaron un bebé, pero no estoy embarazada. Hay que decirle a Burlando. Hay que avisarle. No me hablo con él”, se sinceró Barby Franco sobre los rumores de su embarazo.

“El quiosquero que lo adoro, me preguntó cuánto calzaba. Le dije que 37 y me dijo que tenía unos zapatos para mí. Capaz me están tirando palos y no me doy cuenta. Me los probé y me los puse y los traje para acá”, sorprendió Barby Franco.

«Te quedan bárbaro», la elogió Pampita.

BURLANDO TIENE SU «ICARDI»

Barby Franco sorprendió al contar que un amigo de su pareja, Fernando Burlando, le envió un mensaje y se ofreció a “contenerla”.

“No me hablo hace tres días con (Fernando) Burlando. Ayer recibí un mensaje, y lo voy a escrachar, porque me pareció de muy mal gusto. Es del staff de Burlando, de La Plata. Tiene un apodo muy gracioso”, contó Barby Franco.

Ante la sorpresa de Pampita, Franco precisó: “Si querés tomamos un cafecito, sé que hace tres días que no hablás con Burlando ni dormís con él. Y que estudia psicología y que me podía contener”.

Barby Franco y una propuesta indecente (Foto/Instagram).

“Le contesté que era un terrible pelotudo. Me parece que no da”, se sinceró Barby Franco.

“Burlando se está enterando ahora, que lo arreglen ellos”, agregó la modelo.

“Dale Burlando, te quieren robar la mujer”, acotó Pampita.

“No se puede escupir el asado así a un amigo. Convivimos juntos en el campo”, cerró Franco.

RETOQUE EN LA NARIZ

Barby Franco sorprendió a Pampita al inicio de su programa cuando le confesó que se hizo un retoquecito en su nariz.

Disconforme con su perfil, la panelista y modelo, reveló que en los últimos días con la ayuda de una amiga esteticista, decidió aplicarse ácido hialurónico para cambiar la forma de su nariz. «¿Qué pasó con la nariz? Que pusiste algo en tus redes», le preguntó Pampita de frente, luego de que presente su look en el inicio del programa Pampita online.

Barby Franco sorprendida contó: «Ay, no, un poquito. Mirame ahí, cuando yo me reía, la nariz se me iba para abajo. Y ahora mi amiga Agus me dijo, ‘ahora cuando te rías, yo te voy a poner un poquito de ácido hialurónico».

«No me había dado cuenta», resaltó Pampita luego de ver la demostración que le hizo Barby ante cámara. «Todo el mundo me empezó a bardear, pero no te toques la cara. Pero fue una gotita nada más», se sinceró la modelo sobre su retoque.

«Yo te veo igual que siempre», agregó Pampita.

«No te das cuenta, yo porque tenía ese complejo de que cuando me reía se me iba para abajo la nariz», reconoció Barby Franco, luego de haberse realizado este retoquecito estético. Aunque luego contó que no tiene deseos de realizarse nada más.

FUENTE; EL TRECE