Barby Franco confesó cuál es el miedo que le genera ser madre por primera vez

Barby Franco está transitando el cuarto mes de embarazo a pura felicidad. La modelo espera su primera hija junto a Fernando Burlando y en sus redes sociales suele compartir parte de su día a día en esta nueva etapa. En las últimas horas, dialogó con sus seguidores y habló de los miedos que le genera convertirse en madre por primera vez. A través del juego de preguntas y respuestas de Instagram, la influencer contó que durante su estado de gestación tuvo tres pérdidas y que le recomendaron reposo absoluto. Además, también posteó la primera imagen de la cara de la bebé. Por otro lado, Barby admitió que el parto no es lo que más le preocupa de ser mamá primeriza, sino que la crianza es algo que le quita el sueño. «El parto no me da miedo. Me da pánico el después… La educación, cómo educarla, cómo decirle que no. O sea, yo vengo con una mochila tremenda de que no tuve zapatillas, no tuve juguetes… ¿Cómo decirle que no?», comentó.