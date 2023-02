Barbie Vélez sorprendió al revelar cómo planea dar a luz a su primer hijo

A menos de un mes para la llegada de Salvador, Barbie Vélez transita el final de su embarazo y ya comienza con los preparativos para dar a luz a su hijo.

En una entrevista exclusiva con la revista Caras, Barbie Vélez dio algunos detalles ante uno de los momentos más importantes de su vida como lo es traer un niño al mundo. De esta manera, ella se convertirá en madre y Nazarena en abuela.

Barbie Vélez. (Fuente: Instagram).

“Mi partera me planteó poner música, para que sea un momento romántico, lindo, y eso me encantó. Me parece que me va a ayudar a relajarme y con los nervios, y para generar el ambiente, más allá de que ya es un momento hermoso” reveló la actriz.

En ese sentido, manifestó que ya comenzó a amar la lista de reproducción con aquellos hits que la identifican, sumado a la necesidad de crear un ambiente relajado durante el parto.

Barbie Vélez. (Fuente: Instagram).

Según adelantó la futuro mamá, entre sus temas preferidos se encuentran “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, en su versión acústica, y “Perfect”, en formato de cover por Leroy Sánchez.

Por lo pronto, Barbie Vélez y su novio tienen fecha de parto prevista para el 22 de febrero aunque analizan la posibilidad de que se adelante algunos días la llegada de su primer hijo.

Barbie Vélez. (Fuente: Caras).

Relajación

Transitando la semana 36 de embarazo, la hija de Nazarena también manifestó como se prepara para este hermoso momento. Al respecto, dialogó en un mano a mano a con su madre que le tocó estar al frente de la conducción de LAM.

Barbie Vélez. (Fuente: Instagram).

Uno de los puntos a los que se refirió fue la cuestión de los cambios en su cuerpo. “Yo sabía que iba a pasar. Tengo amigas que acaban de parir y me decían que me mire mucho al espejo, que vea los cambios”.

Ene se sentido, Barbie Vélez se sinceró y si bien dijo que tuvo la idea de cuidarse al principio, después optó por la relajación y disfrutar de estos nueve meses. “¿Cuántas veces voy a estar embarazada en mi vida? La estoy pasando bárbaro” dijo.