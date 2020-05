Barbie Vélez participó del programa “Bienvenidos a Bordo” y con un divertido chiste hizo tentar a su conductor, Guido Kaczka.

Como ya nos tiene acostumbrados, “Bienvenidos a Bordo”, programa conducido por Guido Kaczka en Eltrece, los concursantes no solo se pueden llevar premios geniales, sino que tienen la posibilidad de sumar un plus por su participación y esto lo aprovechó Barbie Vélez.

La idea es que cada invitado o invitada, con el objetivo de ponerle humor, tiene la opción de contar un chiste y si Luisina, la azafata de Guido Kaczka, y Pablo (el productor del programa) no lo saben o no lo pueden descifrar, hay un regalo extra.

Sabiendo esto, Barbie Vélez contó un divertido chiste en vivo: “¿Cómo maldice un pollito a otro?”, comenzó diciendo, entre risas. Tanto Pablo (el productor) como Luisina (la azafata) no pudieron descifrar cual era la respuesta.

Al ver que nadie del staff sabía la respuesta, la hija de Nazarena Vélez contó su adivinanza entera: “¿Cómo maldice un pollito a otro? Caldito seas”.

“¡Está bien! Se lleva el premio chico”, llegó a decir el conductor sin poder contener las carcajadas que fueron seguidas por todos los presentes en el estudio.

Recordemos que hace solo unos días, Barbie Vélez estuvo en el centro de la escena porque contó como había recibido la noticia sobre el cáncer de colon de su ex pareja, Federico Bal. “Y… como todos, me parece. Fue shockeante” y agregó: “La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que…’. Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico”, agregó al respecto.

“Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”, analizó.

