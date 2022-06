Barbie Vélez mostró detalles de su nueva casa con Lucas Rodríguez

Barbie Vélez está atravesando un gran presente con Lucas Rodríguez. Tal como adelantó en su paso por LAM, la actriz y su marido abandonaron el departamento para mudarse a una casa de dos pisos. En sus redes, mostró algunos detalles de cómo está quedando su nuevo hogar. «Vino mi papito Bob el Constructor. Arrepentido de haber venido, pobrecito», contó la hija de Nazarena a través de sus historias de Instagram, junto a varias fotos de Alejandro Pucheta instalando diversos muebles. Ante el reitarado pedido de sus seguidores de que grabara un «house tour», la joven explicó que todavía le faltan muchos artefactos y que prefiere hacerlo cuando las habitaciones estén terminadas. «Todavía no les muestro la casa porque está muy pelada», sostuvo. «Nos mudamos muy rápido, más rápido de lo que pensábamos y algunas cosas las llegamos a encargar, otras no, llevan tiempo. Siento que ahora no vale la pena que les muestre, pero cuando esté lindo como planeo que esté, que va a llevar tiempo, esfuerzo y dinero, se los voy a ir mostrando», prometió.





Asimismo, grabó un cuarto especial repleto con sus cosas. «Esta es la parte que está como más cargada porque pude reutilizar todo lo que ya tenía en mi casa», contó. «Pero mi cuarto está vacío, de hecho estamos durmiendo en el colchón en el piso. Les mostré un poco el living pero no va nada de eso», remarcó.