Barbie Vélez está embarazada y junto a su marido, Lucas Rodríguez, esperan su primer hijo

La hija de Nazarena Vélez transita los primeros meses de embarazo y la primicia la dieron en LAM, donde contaron todos los detalles.

Barbie Vélez está embarazada y junto a su marido, Lucas Rodríguez, esperan a su primer hijo. En LAM (AméricaTV), fue Ángel de Brito quien dio la primicia con Nazarena Vélez, la flamante abuela, en el piso y la actriz en un móvil desde su casa.

La joven se casó el 21 de septiembre del 2021 y a casi un año de la boda, se enteró que va a ser mamá. Barbie está de tres meses, pero esperó el tiempo prudencial que recomiendan los médicos para hacer pública la feliz noticia.

De Brito contó que la joven actriz tuvo muchas molestias estos primeros tres meses, mientras Nazarena no contenía la emoción de que todos supieran que va a ser abuela.

BARBIE VÉLEZ CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ QUE ESTABA EMBARAZADA PORQUE NO LO BUSCABAN

Tras dar a conocer la noticia, Barbarita salió al aire y habló con el conductor y las “angelitas”, entre ellas su mamá. Lo primero que contó fue que no se esperaba la noticia, ya que no lo estaban buscando con su esposo. Además, pensó que le iba a costar quedar embarazada por un problema hormonal que sufre.

“Estaba con un tema hormonal que pensé que iba a buscar y que iba a tardar mucho tiempo. No me indisponía, pero era algo normal en mi cuerpo, igualmente me hice el test para quedarme tranquila con el negativo y medio positivo. No lo podía creer”, dijo sobre cómo se enteró que va a ser mamá.

“Mi papá y mi mamá fueron los primeros en enterarse porque la mamá y la hermana de Lucas (su marido) estaban de viaje y no queríamos que se filtrara antes de que ellas lo sepan”, contó la joven sobre quienes tuvieron la primicia del embarazo en la familia, luego lo supieron sus hermanos el Chino Agostini y Thiago Rodríguez.

“Todavía no caí, estoy como en una. Son muchas cosas y tengo mucha ansiedad”, expresó con felicidad y los miedos de muchas madres primerizas como enfrentar el parto y tener la responsabilidad de la crianza de un niño.

La hija de Nazarena Vélez aún no sabe el sexo del bebé, pero con su esposo ya tienen algunos nombres elegidos en caso de que sea nene o nena. “Se agranda la familia y no podemos estar más felices !!!”, escribió automáticamente que cortó con LAM en su Instagram y compartió una tierna imagen junto a su marido para dar la noticia en sus redes.