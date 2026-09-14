Bancarios acordaron un aumento en línea con la inflación y ahora el básico supera los $2,5 millones

Por su parte, la Unión del Personal de Seguridad un adicional de $80.000, que a partir del salario de octubre se duplicará a $160.000.

Bancarios acordaron un aumento en línea con la inflación y ahora el básico supera los ,5 millones

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