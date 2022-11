Balenciaga lanzó una polémica campaña infantil y Kim Kardashian salió a repudiarla

En los últimos días, la firma de alta costura Balenciaga se vio envuelta en una polémica por una campaña Primavera/Verano 2023 que lanzó en redes sociales y luego tuvo que retirar. En la misma aparecían niñas y niños posando con accesorios para adultos de BDSM, las prácticas que incluyen bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Tras el fuerte repudio que se generó por parte de los usuarios, la empresa española retiró las publicidades y pidió disculpas. «Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña navideña. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas», se expresó en el comunicado difundido. En medio del escándalo de tinte mundial, Kim Kardashian, embajadora de la marca, salió a hacer un descargo y admitió que está «reevaluando» su vínculo con la firma. «Como madre de cuatro hijos, me han sacudido las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad, punto«, expresó a través de su cuenta de Twitter. «Agradezco la eliminación de las campañas y la disculpa de Balenciaga. Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder», añadió. Sobre su futuro comercial, aclaró: «En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándola en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero verlos tomar para proteger niños«.

El descargo de Kim Kardashian: