Bailando 2023: Moria Casan hizo llorar a Dani “La Chepi”

“Bienvenida Chepi, tengo el placer de conocerte. Te conozco apenas un poco por los medios, pero es un placer tenerte sobre todo por lo que ya hablaron”, empezó diciendo la jurado. “Superar tu resiliencia, eso no tiene precio, tiene valor. O sea, que es extraordinario que estés acá. Te vi haciendo pucherito y moviendo tus piernitas antes de comenzar”, agregó, mientras Dani dejaba caer sus lágrimas, invadida por la emoción. “Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo”, dijo. Y agregó: “Adelante, atrás ni para tomar impulso, que todo pasa, depende de tu actitud. Y ya al en esta pista, la superaste ampliamente”, cerró la One. Dani “La Chepi” está atravesando una situación de salud mental que la hizo alejarse de las redes sociales y los medios, por un tiempo.