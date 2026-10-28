Bahía Blanca: detuvieron a un hombre de 57 años acusado de tener y producir material de abuso sexual infantil

El sospechoso fue arrestado durante un operativo policial en el barrio Sánchez Elía. Su vivienda ya había sido allanada en 2023 en el marco de una investigación federal contra la explotación sexual de menores.

Un hombre de 57 años fue detenido en las últimas horas en Bahía Blanca, acusado de estar vinculado con la tenencia y presunta producción de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Sánchez Elía, donde los investigadores ya habían realizado un allanamiento hace más de tres años.

La detención se concretó en un domicilio ubicado en D’Orbigny al 1700, entre Remedios de Escalada y Parera, por disposición del juez de Garantías N.º 3, Alberto Manzi, a partir de un pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 20.

Del operativo participaron agentes de la delegación Bahía Blanca de la Dirección de Cibercrimen de la Policía bonaerense, con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de Delitos Complejos.

La investigación tiene antecedentes que se remontan a abril de 2023, cuando la misma propiedad fue allanada durante la denominada Operación Red Federal en Alerta II. En aquella oportunidad, las autoridades secuestraron distintos dispositivos informáticos que posteriormente fueron sometidos a peritajes y análisis especializados.

Según trascendió de fuentes vinculadas con la causa, las primeras sospechas apuntaban a la posesión de archivos de abuso sexual infantil. Sin embargo, a medida que avanzaron las tareas investigativas, surgieron elementos que llevaron a ampliar la pesquisa hacia una posible participación del acusado en la producción de ese contenido.

Los investigadores también habrían detectado archivos correspondientes a grabaciones realizadas mediante cámaras ocultas con contenido sexual, una circunstancia que forma parte de las actuaciones judiciales.

De acuerdo con información aportada por vecinos del sector al medio local La Nueva, el detenido se dedicaría a la reparación de teléfonos celulares y computadoras, además de desempeñarse presuntamente como conductor de una aplicación de transporte.

El caso se encuentra relacionado con una investigación de alcance nacional que, en 2023, impulsó más de 20 allanamientos en diferentes puntos del país. La Operación Red Federal en Alerta II tuvo como objetivo identificar a personas involucradas en la distribución y producción de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de internet.

Los procedimientos se extendieron por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 13 provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, San Juan y otras jurisdicciones alcanzadas por la investigación.

Para avanzar en la identificación de los sospechosos, los especialistas utilizaron herramientas de investigación digital que permitieron rastrear el intercambio de archivos mediante redes conocidas como Peer to Peer (P2P), sistemas que posibilitan compartir contenido directamente entre usuarios.

A partir del análisis de esos movimientos y de la verificación del material detectado, los investigadores lograron establecer domicilios vinculados con la actividad bajo sospecha y reunir elementos para solicitar las correspondientes medidas judiciales.

La detención del hombre de 57 años representa un nuevo avance en una causa que comenzó años atrás y que continúa bajo investigación judicial para determinar el alcance de su presunta participación en los delitos investigados.