Baddiem, Princess y Flor Gómez lanzaron “Sin meter el cora”: la explosiva colaboración urbana que apuesta por la sensualidad y deja el amor de lado

(Por Ciudad Noticias): Las tres artistas unieron sus estilos en una propuesta cargada de actitud, ritmo y personalidad. La canción ya está disponible en las plataformas digitales y cuenta con un videoclip que acompaña esta nueva etapa musical.

El género urbano suma una nueva colaboración que promete llamar la atención. Baddiem, Princess y Flor Gómez concretaron su esperado encuentro musical con el lanzamiento de “Sin meter el cora”, una canción que combina sensualidad, carácter y una mirada descontracturada sobre las relaciones amorosas.

Con estilos propios y diferentes recorridos dentro de la música, las tres cantantes decidieron unir sus talentos para darle vida a un proyecto que busca transmitir seguridad, diversión y una actitud sin demasiados compromisos sentimentales.

El nombre del tema no es casual. Detrás de “Sin meter el cora” aparece una idea con la que las artistas buscan identificarse: dejar atrás las decepciones amorosas y disfrutar del presente sin involucrar demasiado los sentimientos.

“Metimos el corazón y nos fue mal”, explicaron durante una entrevista con Tam Noticias TV, donde compartieron detalles de la colaboración y del trabajo realizado para concretarla.

La propuesta apuesta por una imagen provocadora, una estética sensual y una energía que acompaña el espíritu de la canción.

Tres artistas, tres estilos y una misma apuesta musical

Una de las protagonistas es Flor Gómez, quien se presenta artísticamente como “la mami del reggaetón”. Con apenas 22 años, acumula seis años de trayectoria como cantante y compositora.

La joven atraviesa un momento de crecimiento profesional y considera que este año representa una etapa importante en su desarrollo artístico.

Por su parte, Princess, conocida como “la Bar Trap”, también lleva seis años construyendo su camino musical. Su primera canción llegó en junio de 2020, en plena pandemia, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en una industria en la que busca consolidar su identidad.

La tercera integrante de esta colaboración es Baddiem, quien inició su carrera musical hace aproximadamente un año. Aunque es la más reciente de las tres en la escena, encontró en los videoclips una herramienta fundamental para desarrollar su propuesta artística y expresar su personalidad.

Las diferencias de experiencia y estilo terminaron convirtiéndose en uno de los puntos fuertes del proyecto.

Una colaboración que podría tener continuidad

Lejos de tratarse de una iniciativa impulsada por una sola de ellas, la canción nació de una idea compartida.

Durante su presentación, las artistas destacaron la conexión que consiguieron al trabajar juntas y dejaron abierta la posibilidad de repetir la experiencia.

“Nos potenciamos muy bien”, señalaron al referirse al resultado de la colaboración, al tiempo que adelantaron sus intenciones de desarrollar nuevos proyectos en conjunto.

El encuentro también les permitió compartir sus diferentes influencias musicales y reflexionar sobre la evolución que experimentaron desde sus primeros pasos en el género urbano.

Para las tres, los gustos y las referencias artísticas cambian con el tiempo, acompañando el crecimiento personal y profesional de cada cantante.

“Sin meter el cora” ya está disponible

Con el lanzamiento concretado, Baddiem, Princess y Flor Gómez comienzan una nueva etapa en la que buscarán llevar su música a más oyentes y ampliar sus respectivas comunidades de seguidores.

Las artistas se mostraron entusiasmadas con el resultado y destacaron el esfuerzo que dedicaron a la producción, convencidas de que la conexión entre las tres puede convertirse en uno de los principales atractivos de esta colaboración.

“Sin meter el cora” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, mientras que su videoclip puede verse en YouTube.

Una apuesta por el ritmo, la sensualidad y la libertad de disfrutar sin ataduras sentimentales, con tres voces que buscan hacerse escuchar dentro de la escena urbana.