Azul, la hija de Romina Yan, egresó de la escuela y sorprendió con el parecido a su mamá

Su abuelo, Gustavo Yankelevick, le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales: «Achu Querida! Felicidad total de haberte podido acompañar en tu graduación. Que lindo momento que vivimos juntos! Te Quiero!



Azul Giordano –o simplemente Achu, como sus amistades y familiares la llaman- es la hija menor de Romina Yan y del productor Darío Giordano y es el orgullo sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

A trece años del fallecimiento de Romina Yan, Azul luce muy parecida a ella. En la actualidad tiene 17 años, la misma edad que tenía su mamá cuando fue elegida para ser parte del programa de entretenimientos “Jugate conmigo.

El look de los hermanos y Azul en la fiesta de fin de curso

La menor de los 3 hermanos se lució con un vestido strapless en total black muy entallado al cuerpo. Fiel a su estilo, decidió no sumar ni una sola gota de make up a su look.

En tanto, su hermano mayor Franco lució un pantalón de vestir azul que combinó con una camisa off white desabrochada. Por encima, llevó puesta una campera marrón de media estación.

Finalmente, Valentín apostó por outfit muy clásico y posó para la cámara con una camisa blanca también desabrochada y un pantalón de jean negro.