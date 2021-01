Aylin Acosta, la jóven bahiense que sacude las redes con sus tatuajes en sus escandalosas curvas.

(Por Ciudad Noticias); Hoy, te presentamos una de las primeras «Chica de la Semana» del 2021 que es del sudoeste de la provincia de Bs.As. Se llama Aylin Acosta, tiene mirada penetrante por sus faroles claros y sus tatuajes, generan el ratoneo en toda la platea masculina.

*CONTANOS DE DONDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Bahía Nlanca ! Nací acá vivo sola. Estoy trabajando , siempre trabaje en muchos lugares Y en marzo comienzo con la tecnicatura en seguridad e higiene del trabjao . Así que voy a estar a mil seguramente, ja,ja .

*COMO VES EN LINEAS GENERALES EL NUEVO AÑO QUE COMIENZA.

-Creo que el año que acabamos de comenzar viene complicado con el tema del covid , no se va a solucionar fácil.

*VIMOS QUE TENES UN LOMAZO. ¿ALGUNA RUTINA EN ESPECIAL PARA CUIDAR ESA FIGURA?

-Sinceramente no estoy haciendo mucho, porque el trabajo me lleva tiempo . Trato de cuidarme en las comidas y un poquito de genética hay

*¿COMO SE TE CONQUISTA?

-Me gusta que me dediquen tiempo , que sean atentos, me hagan reír sobre todo .

*¿CONOCÍAS CIUDAD NOTICIAS?, ¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Conocía la página si! Es la primera vez que me animo a realizar algo así.

*¿CUALES SON TUS MEDIDAS, QUE PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA Y QUE TE ELOGIAN EN LA CALLE?

-Mis medias son 90 , 63 y 96. Si tuviera que elegir una parte de mi cuerpo sería mi cintura .

-En la calle me elogian mucho los ojos , o llaman la atención mis tatuajes, lo escuché reiteradas veces ja,ja .

*¿TU ARMA DE SEDUCCIÓN?

-No se muy bien cuál sería mi arma de seducción pero yo diría que mi simpatía .

*ASI COMO LOS HOMBRES MIRAMOS LAS ZONAS MÁS ÍNTIMAS DE USTEDES EN LA PLAYA, ¿CUANDO ESTAN CON TUS AMIGAS, TAMBIEN NOS MIRAN TODO?, ¿QUE COMENTARIOS HACEN?

-Sii ! Olvídate , nosotras las chicas creo que somos peores, ja,ja, miramos todo y de los comentarios ni hablar ja,ja.

*¿TE GUSTARIA SALTAR A LA FAMA?

-Si , creo que me gustaría!

*¿ TE AVANZAN MUCHO POR REDES SOCIALES?

-Si , la mayoría del tiempo .

*¿METAS A CUMPMIR EN ESTE AÑO QUE RECIEN COMIENZA?

Este año me propuse el estudio , a rodearme de gente que me haga feliz y me de paz!! Y a estar más con la familia.