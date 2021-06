Ayelén Paleo encendió las redes con lencería negra de encaje y transparencias

Ayelén Paleo lleva años haciéndose un lugar en los medios. Y ahora donde más destaca es en las redes, frente a sus 509 mil seguidores de Instagram.

Ayelén Paleo disfrutando el verano

Allí postea todo tipo de imágenes. Desde rutinas de entrenamiento, looks de eventos o de su vida cotidiana y fotos con poca ropa, que son las que más esperan sus fans.

Tal es el caso de la última foto que la mediática subió a su cuenta. Lució un conjunto de lencería negra de encaje que prendió fuego Instagram.

Ayelén PaleoFoto: Instagram @/ayepaleo

El look se conforma por un corpiño de transparencias y una colaless calada, que se une a volados de encaje que abrazan su cintura y llegan, a través de una tira, a hacer de “choker” alrededor de su cuello.

“La humildad es la inteligencia silenciosa de las buenas personas”, escribió bajo la imágen y se lleno de comentarios halagándola. “Lomazo”, “Sos un bombón” y “Diosa”, fueron tan solo algunos de ellos.

Ayelén PaleoInstagram | Instagram

Ayelén y Andrés

Hace tan solo unos días, Ayelén posteó una serie de tiernas fotos junto a su novio Andrés Gagliano junto a un emotivo mensaje.

“Mi novio, mi amigo, mi compañero de vida, el que me ayuda a progresar y me motiva día a día a ser feliz siempre, una persona con un corazón enorme del cual me enamoré y me sigo enamorando día a día como nunca antes”, escribió.

Ayelén PaleoFoto: Instagram @/ayepaleo

“Lo sos todo para mi, ojalá la vida y el tiempo nos siga encontrando así de felices y llenos de momentos lindos. Te amoooo muchitoooo mi gordo hermozzzzoo”, concluyó.