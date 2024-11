Axel confirmó su relación con una conductora ecuatoriana

El cantante Axel confirmó su noviazgo con la presentadora ecuatoriana Valeria Gutiérrez Pinto. Así, con una fotografía tomado en el marco de la gira del artista, la pareja reveló su vínculo.

La joven de 25 años, quien se encuentra en la Argentina desde hace unos días, fue la encargada de dar el primer paso al compartir una imagen que dejó sin palabras a sus seguidores.

La relación entre ambos comenzó en el 2023, cuando él viajó a Ecuador para participar como jurado en el programa Yo me llamo. Allí conoció a la joven, ex Miss Ecuador con quien compartió largas jornadas de rodaje.

Cabe recordar que en enero de 2024 Axel finalizó su relación de 16 años con Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos y desmintió que la modelo haya sido la causante de la ruptura.

Luego, comenzaron a fluir los mensajes y los likes entre ellos con frases cargadas de complicidad. En una publicación reciente, la modelo compartió una frase en inglés que resonó en quienes ya sospechaban de su viaje.

“November is coming up & so am I” (“Noviembre se acerca y yo también”). No era casualidad, se acercaba a la Argentina para acompañar a su pareja.