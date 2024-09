El reconocido cantautor argentino Axel anunció las primeras fechas de su “25 Tour” con el que recorrerá el país para celebrar sus 25 años de carrera.

Ya están confirmados sus shows de Buenos Aires – el 1 de noviembre en el Teatro Ópera-, Rosario – el 29 de noviembre en el Teatro Broadway- y Córdoba – el 30 de noviembre en Quality Espacio.

Axel anunció las primeras fechas de su “25 Tour”

Tras cerrar el 2023 con un concierto a sala llena en el Estadio Luna Park, Axel confirmó esta primera etapa de la gira que se extenderá a lo largo del 2025 por varios escenarios de Argentina y Latinoamérica.

Será una oportunidad para festejar con su público su camino con la música, con un repertorio que recorrerá toda su historia: desde sus comienzos, con innumerables éxitos como “Amo”, “Tu amor por siempre”, “Celebra la vida”, entre muchos, hasta los más recientes temas que formarán parte de su próximo disco y serán presentados por primera vez en vivo.

Single y videoclip «El motivo»

Hace una semana presentó su single y videoclip «El motivo», un adelanto de lo que será su nuevo álbum «Vuelve» que saldrá a la venta el 16 de octubre.

Coescrita junto al renombrado escritor cubano Alexis Díaz Pimienta que ha trabajado con gigantes de la música como Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade, «El motivo» se destaca como una creación única en la carrera de Axel.

Impulsado por su amigo y colega Jorge Drexler, el artista se aventura por primera vez en el uso de décimas, una estructura musical que ha perdurado a lo largo de los siglos y este año celebra un hito especial: los 400 años de la muerte de su creador, Vicente Espinel.

“Es un desahogo”

“El Motivo no es solo una canción para mí, es un desahogo, es descubrirme, es aceptarme y reconocerme vulnerable. Es abrazar mi soledad y mis momentos difíciles, bucear entre las emociones profundas: lágrimas, dolor, tristezas. ¡Y a todo eso ponerle esperanza! Fueron momentos donde me permití estar deprimido, abatido, perdiendo el sentido de la vida, donde me vi reflejado en muchas personas pasando por lo mismo. Me reconocí en otros ojos y me encontré en otras historias, historias ajenas y lejanas. Entendí que todo el mundo alguna vez pasa por un ‘pozo ciego’, pero llegará alguien que ‘sanará tu alma herida’, manifestó Axel.

El video de este tema sorprendió al público por el impacto de las imágenes: Axel sentado arriba de su piano en altura, con la ciudad de Buenos Aires en un día gris de fondo, una metáfora de lo que el artista quería transmitir con la canción.

“Esta situación también simboliza lo que te saca de la depresión en un día nublado en Buenos Aires, cuando la ciudad se oscurece por completo. El motivo es encontrar aquello que te impulsa hacia adelante. Aunque el día esté gris, siempre hay algo que te hace feliz. Para Axel y para mí, ese ‘solcito’ es la música, y eso se refleja en su arte”, remarcó Gonxalo Alipaz, director del video.

Los 25 años de carrera de Axel

Axel inició su camino en la música en 1999 con el disco “La clave para conquistarte” aunque fue con su tema “Amo” (2004) que llegó a los primeros puestos de los rankings radiales de Argentina y Latinoamérica y alcanzó un público masivo. En 2005 se editó “Hoy”, un álbum con 13 temas de autoría propia que incluía “Miradas”, “Tu amor por siempre” y “Que estás buscando”, entre otros.

Tras su paso como jurado en el Festival Internacional de Viña del Mar (Chile – 2007) y su colaboración en varias actividades y eventos solidarios, se lanza “Universo”. El primer corte, “Celebra la vida”, se transforma en un himno esperanzador que trasciende las fronteras de su país y se dispersa por todos los países de habla hispana.

En Argentina se ubicó en los primeros puestos de los rankings radiales por varias semanas consecutivas. Tras una larga gira por todo el continente ante más de 800.000 personas, cerró su Universo Tour en el Estadio Ferro de la ciudad de Buenos Aires.

Premios y nominaciones

Fue este disco que le abrió las puertas para recibir diferentes premios y nominaciones, como los Gardel, MTV Latinoamérica y Europe Music Awards, Los 40 España, entre otros.

En 2011 lanza el tema “Te Voy a Amar” adelanto de su disco “Un Nuevo Sol”, que se convirtió en disco de oro y platino el mismo día de su salida. Este álbum también incluía “Todo vuelve”, “Todo mi mundo” y “Pensando en ti”, que lograron los primeros lugares en radios de Latinoamérica.

Ese año lo coronó con 4 conciertos en el Luna Park que superaron las 30.000 personas y un concierto en el Paseo Hermitage de Mar del Plata al que concurrieron más de 300.000 personas. Un año más tarde cierra Un Nuevo Sol Tour con un concierto en el Estadio Vélez con localidades totalmente agotadas, con más de 40.000 personas presentes y David Bisbal como invitado.

Máximo ganador de los Premios Gardel

En 2015 fue el máximo ganador en la entrega de los Premios Gardel, logrando la estatuilla en las categorías “Mejor álbum masculino Pop” y “Álbum del Año” por su disco “Tus ojos, mis ojos”, “Canción del Año” por su tema “Afinidad”, además de llevarse el Gardel de Oro por Artista del Año. En 2017 volvió a ganar en la categoría Canción del año con su sencillo “Aire”, incluido en su disco “Ser”. Por este trabajo fue nominado por primera vez en los Premios Grammy Latinos.

A lo largo de estos años grabó temas con Ha*Ash, Dani Martin, Becky G, Vanesa Martin, Soledad, Abel Pintos y ha cantado junto a Serrat, Juanes, Alejandro Sanz, Sin Bandera, Carlos Vives, Andrés Cepeda, entre otros.

Participó como jurado de los realitys La Voz Argentina (2012 y 2018), La Voz Kids y La Voz Senior en Colombia (2021), Elegidos (2017) y Yo me llamo Ecuador (2023/24). Fue convocado en dos oportunidades por los colaboradores del Papa Francisco como encargado del acto musical en la misa de inauguración del pontificado del papa argentino y en la Jornada Mundial de la Juventud donde cantó “Celebra la vida” ante más de 25.000 jóvenes.

Otros reconocimientos

Por su labor solidaria y ambientalista recibió importantes reconocimientos: Premio María Elena Walsh, Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires y 1er Embajador Latinoamericano de National Geographic Partners, entre otros.

Este 2024 regresa con nuevo material; ya está disponible “El Motivo”, primer sencillo de lo que será su 8vo álbum, “Vuelve”. Con una trayectoria que ya lleva 25 años, Axel es hoy en día uno de los cantautores argentinos más reconocidos en Iberoamérica, con millones de escuchas en plataformas digitales, miles de shows realizados en Arenas, Estadios y Teatros de Latinoamérica y Europa. (NA)