Avanza la construcción de cordón cuneta en Sierra de la Ventana

Tornquist Municipio continúa con los trabajos de construcción de cordón cuneta sobre

la avenida Sarmiento de Sierra de la Ventana, en el tramo comprendido entre avenida

San Martín y la plaza San Bernardo.



Durante la jornada del lunes, se llevó adelante el hormigonado de 54 metros lineales

sobre Sarmiento, entre las calles Pringles y Cruz del Sur, dando continuidad a una

obra que contempla la ejecución de aproximadamente 550 metros de cordón cuneta y

cordón emergente en el boulevard, además de la colocación de luminarias.



Los trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura financiado por el Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual también se pavimentó la calle

Filiberto de Tornquist y prevé, para una próxima etapa, más cordón cuneta en la

ciudad cabecera.



Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura urbana, dando

respuesta a las necesidades de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo de las

localidades del distrito.