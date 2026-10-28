Avanza la construcción de cordón cuneta en Sierra de la Ventana

Tornquist Municipio continúa con los trabajos de construcción de cordón cuneta sobre
la avenida Sarmiento de Sierra de la Ventana, en el tramo comprendido entre avenida
San Martín y la plaza San Bernardo.

Avanza la construcción de cordón cuneta en Sierra de la Ventana
Durante la jornada del lunes, se llevó adelante el hormigonado de 54 metros lineales
sobre Sarmiento, entre las calles Pringles y Cruz del Sur, dando continuidad a una
obra que contempla la ejecución de aproximadamente 550 metros de cordón cuneta y
cordón emergente en el boulevard, además de la colocación de luminarias.

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Los trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura financiado por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual también se pavimentó la calle
Filiberto de Tornquist y prevé, para una próxima etapa, más cordón cuneta en la
ciudad cabecera.

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Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura urbana, dando
respuesta a las necesidades de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo de las
localidades del distrito.

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