Avanza el proceso para crear la bandera de Sierra de la Ventana

Tornquist Municipio informa que se llevó adelante una nueva instancia del proceso de
creación de la bandera de Sierra de la Ventana. El encuentro contó con la
participación de la delegada municipal, su equipo y los integrantes del jurado.
En esta primera instancia, se abrieron los sobres que contienen las propuestas y se
realizaron las evaluaciones correspondientes. Las propuestas admitidas se encuentran
disponibles para la votación del público a través de un formulario digital, en el que
cada participante podrá conocer los diseños e identificarlos mediante sus respectivos
seudónimos.
Los vecinos y vecinas pueden participar hasta el 31 de octubre ingresando al siguiente
enlace:
VOTÁ ACÁ POR TU PROPUESTA FAVORITA
El resultado de esta instancia participativa será presentado al jurado en su segundo
encuentro y se incorporará como un voto en la decisión final, que determinará el orden
de mérito y la propuesta ganadora.
De esta manera, el distrito continúa avanzando en la creación de un símbolo que
represente la identidad, la historia y el sentido de pertenencia de Sierra de la Ventana,
a partir de las ideas y el aporte de sus vecinos y vecinas.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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