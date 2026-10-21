Avanza el proceso para crear la bandera de Sierra de la Ventana

Tornquist Municipio informa que se llevó adelante una nueva instancia del proceso de

creación de la bandera de Sierra de la Ventana. El encuentro contó con la

participación de la delegada municipal, su equipo y los integrantes del jurado.

En esta primera instancia, se abrieron los sobres que contienen las propuestas y se

realizaron las evaluaciones correspondientes. Las propuestas admitidas se encuentran

disponibles para la votación del público a través de un formulario digital, en el que

cada participante podrá conocer los diseños e identificarlos mediante sus respectivos

seudónimos.

Los vecinos y vecinas pueden participar hasta el 31 de octubre ingresando al siguiente

enlace:

VOTÁ ACÁ POR TU PROPUESTA FAVORITA

El resultado de esta instancia participativa será presentado al jurado en su segundo

encuentro y se incorporará como un voto en la decisión final, que determinará el orden

de mérito y la propuesta ganadora.

De esta manera, el distrito continúa avanzando en la creación de un símbolo que

represente la identidad, la historia y el sentido de pertenencia de Sierra de la Ventana,

a partir de las ideas y el aporte de sus vecinos y vecinas.