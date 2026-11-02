Automoto repudió la agresión a un juez de línea

El club anunció que denunciará al simpatizante involucrado.
El Automoto Club Deportivo manifiesta su repudio a la agresión provocada por un simpatizante de nuestra institución contra uno de los jueces de línea del partido de hoy, que fue identificado y detenido por efectivos que formaron parte del operativo policial.
No debemos acostumbrarnos a que se produzcan hechos de estas características en el ámbito del fútbol local.
Instamos a los simpatizantes de nuestro club a reflexionar, tomar conciencia y evitar este tipo de situaciones en el futuro, que no hacen otra cosa que perjudicar a la entidad, tanto a nivel institucional como deportivo.
Como medida principal, el club se presentará como damnificado para hacer la denuncia correspondiente contra el agresor.
FUENTE: NOTICIAS DE TORQNUIST
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