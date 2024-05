Aunque Milei habla de él en presente, una investigación en los EE.UU. confirmó que Conan murió hace años

El presidente Javier Milei niega la muerte de su perro y sostiene que tiene 5, Conan y sus cuatro clones. Sin embargo su primera mascota murió hace años.

Mientras el presidente Javier Milei se niega a aceptar la muerte de su perro Conan y sigue hablando de él siempre en presente, en el Gobierno intentan no ofuscarlo con el tema ni que nada le recuerde que su mascota ya no está. De hecho este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, se negó a responder preguntas al respecto y advirtió que no se hablará más sobre este tema.

El tema genera tantas preguntas que la cadena estadounidense CNN decidió investigar sobre el tema y entrevistó a dos especialistas norteamericanos que participaron del proceso de clonación de su perro y aseguraron que su primera mascota, Conan, está muerta.

Las dudas por parte de la prensa argentina y del mundo surgieron después de que Milei se convirtiera en Jefe de Estado el pasado 10 de diciembre: en ese momento, el propio mandatario se refirió a la necesidad de trasladar a sus «cinco perros» hacia la residencia presidencial. Sin embargo sólo hay cuatro perros, producto de la clonación de Conan tras su muerte.

En las últimas conferencias de la vocería presidencial, a cargo de Adorni, el misterio por las mascotas -cuál es su estado de salud, si están vivos o, incluso, cuántos son- se hizo cada vez más fuerte y hasta llegó a la prensa europea y norteamericana.

El País, por ejemplo, fue uno de los principales diarios mundiales en hacerse eco. «El misterio de los perros de Milei: Argentina duda si son cuatro o cinco», titula una de sus principales notas. La agencia internacional AFP también se preguntó: «¿Son cuatro o cinco? Misterio sobre los perros de Milei, en el foco de los argentinos».

En reiteradas ocasiones, y en declaraciones de este viernes, el propio Adorni no respondió ante las versiones que hablan de clonación y remarcó la defensa sobre la vida privada del Presidente. “De la vida privada del presidente no vamos a hablar ahora ni en ninguna otra oportunidad”, anticipó.

La investigación

Las dos empresas estadounidenses especializadas que participaron en el procedimiento, consultadas por el medio internacional, aseguran que «Javier Milei clonó en 2018 a su mastín inglés Conan y obtuvo cinco cachorros».

“Apenas comenzamos a clonar perros en 2016. Éramos relativamente nuevos en eso y estábamos intentando hacerlo de la mejor manera. Así que, de alguna forma, nos excedimos y obtuvimos cinco cachorros. Por suerte, Milei estaba contento”, señaló en detalle Codi Lamb, representante de clientes de ViaGen Pets, la empresa encargada de la clonación de Conan, el primer perro de Milei.

Los cinco perros, como explicaron los especialistas, fueron el resultado de un proceso llevado a cabo por PerPETuate, un laboratorio de preservación genética de mascotas en Estados Unidos que extrajo y preservó las células de Conan, y ViaGen Pets, compañía que trabajó en el proceso de clonación.

Según el informe publicado este viernes, la extracción de células para la preservación y posterior clonación requiere que el animal esté vivo al momento de la recolección de tejido. Milei contactó a PerPETuate en 2014 y envió tejido de su perro. “Conan estaba vivo en ese momento. Y por lo que recuerdo, vivió dos años más después de 2014, hasta que murió. Pero durante ese tiempo mantuvimos las células vivas”, recordó el fundador de la compañía, Ron Gillespie.

El propio Gillespie confirmó una versión alentada desde la prensa argentina pero negada por el entorno del Presidente: Conan, su primer perro, está muerto. Si bien Javier Milei habla de su mascota como si estuviera vivo, el especialista recordó que, luego del fallecimiento, el ahora mandatario contactó a la empresa y comenzó el proceso de clonación de los cinco mastines.

Tras un proceso de embarazo de una madre sustituta, los perros fueron enviados desde Estados Unidos hacia la Argentina: “Al final de los dos meses ya pesaban varias libras, por lo que Milei se encontraba en una situación en la que no podía llevar los cinco cachorros en un avión. Ese fue uno de los desafíos más grandes que tuvo para llevarlos a Buenos Aires”.

El especialista Lamb, de ViaGen Pets, describió el proceso de clonación y definió a los perros como «hermanos gemelos»: «Son genéticamente iguales».

Gillespie asegura tener contacto con Milei al menos una vez al año para saber cómo están los perros y si pretende conservar las células de Conan, quien reafirma murió en 2017. Hasta la última conversación con el Jefe de Estado, antes de las elecciones generales de Argentina, los cinco mastines ingleses estaban vivos.