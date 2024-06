Aumentos en la luz y el gas: llegarán hasta el 155 % para usuarios de ingresos medios

El Gobierno comenzó este mes con la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas, lo que provocará un aumento significativo en estos servicios, especialmente para los usuarios de ingresos medios y bajos.

Se estima que las tarifas de energía eléctrica aumentarán hasta un 155 %, mientras que las de gas subirán un 30 %.

La segmentación se clasifica en tres niveles:

— Ingresos altos (N1)

— Ingresos bajos (N2)

— Ingresos medios (N3)

La Resolución 92/2024 de la Secretaría de Energía que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial fijó el Precio Estacional de la Energía (PEST) en $ 57.214 por megavatio hora (MWh) para todos los usuarios residenciales durante el periodo de mayo a octubre.

Los hogares N1, así como comercios e industrias, pagarán el 100 % del costo de la electricidad, lo que representará un aumento del 20 %. Los N2 recibirán una bonificación del 71,9 % y los N3 del 55,9 %, mientras que hasta abril estos grupos pagaban solo el 4 % y el 3 % del precio.

Para ilustrar, la Secretaría de Energía estimó los incrementos para consumos promedio residenciales de 260 kWh:

— N1: de $ 24.710 a $ 30.355 (22,8 %).

— N2: de $ 6.295 a $ 12.545 (99,3 %).

— N3: de $ 6.585 a $ 16.850 (155,9 %).

Por otro lado, la Resolución 90/2024 establece nuevos límites de consumo con subsidio. Esto implica que quienes se excedan, pagarán mucho más caro por la electricidad.

Para los usuarios N2, el tope es de 350 kWh/mes (700 kWh/mes en zonas frías). Para los N3, el límite es de 250 kWh/mes (500 kWh/mes en zonas frías).

La Resolución 91/2024 también fijó el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) en USD 3,29 por millón de BTU (unidad de medida británica para el gas) para el período de mayo a octubre.

Los usuarios N1 continuarán pagando USD 3,29 por millón de BTU; los N2 recibirán una bonificación del 64 %, pagando USD 1,18 por millón de BTU, un aumento del 55 %; y los N3 recibirán una bonificación del 55%, pagando USD 1,81 por millón de BTU, un incremento del 64 %.

Durante el período de transición (1 de junio al 30 de noviembre de 2024), los usuarios N2 y N3 tendrán un límite de consumo de 41 metros cúbicos por mes. Los consumos que superen este tope pagarán el precio completo de USD 3,29 por millón de BTU.

La Secretaría de Energía estimó los aumentos en las facturas promedio residenciales:

— N1 (consumo promedio de 149 m³): de $ 25.756 a $ 28.142 (9 %).

— N2 (consumo promedio de 159 m³): de $ 15.638 a $ 20.797 (32 %).

— N3 (consumo promedio de 171 m³): de $ 24.465 a $ 26.865 (9 %).

Los usuarios inscritos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan volver a anotarse. Quienes no lo hayan hecho, a pesar de recibir asistencia, serán excluidos en 60 días si no completan el registro. (Infobae y Clarín)