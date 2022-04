Audio revelador que complicaría la situación de Ana Rosenfeld: «Nos llevamos un auto cada uno”

Las denuncias contra la abogada Ana Rosenfeld se multiplican y en las últimas horas se dio a conocer un audio que complicaría aún más su situación. En el material, al que tuvo acceso en exclusiva C5N, se escucha cómo la mediática mantiene una sugestiva charla con un colega para llegar a un acuerdo que sea conveniente para los dos.

Días atrás, después de que estallara el escándalo, Rosenfeld se defendió en diálogo con Intrusos y aclaró que la Corte Suprema de Justicia aún no se ha expedido sobre su caso. «Me denuncian porque no me quieren pagar los honorarios», argumentó la letrada.