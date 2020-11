Audio revelador: Iturrioz incumple su función como inspector de Saavedra y culpa al ex director de (CN)

(Por Ciudad Noticias): Quién debería cumplir la función de Inspector Municipal en la delegación local, con los últimos escándalos donde hay juntadas con más de doce personas y sin la habilitación del ReBa como también del local, dejó en claro como operaron en la anterior gestión contra el ex director de Ciudadnoticias.com, y ahora, lo propio con el delegado Hugo Agosta como del Jefe Comunal Gustavo Notararigo de (JUNTOS POR EL CAMBIO), para que siga moviéndose entre las sombras como acostumbra la escuela del devaluado abogado y ex secretario de gobierno Diego Marezi.

EL AUDIO QUE SE VIRALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS HORAS, LLEGÓ A MANOS DE LA REDACCIÓN DE ÉSTE DIARIO ONLINE Y EL INSPECTOR MUNICIPAL JAVIER ITURRIOZ, DEJA EN CLARO QUE ESTÁ AL TANTO DE TODAS LAS IRREGULARIDADES, SIN EMBARGO, DICE QUE SE PRESENTARÁ EN TODOS LOS COMERCIOS, RESPONSABILIZANDO AL EX DIRECTOR DE ÉSTE DIARIO ONLINE, CUANDO COMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, NO SE DESEMPEÑA DESDE FEBRERO DE 2019, CUANDO COMENZÓ TODA LA CAUSA ARMADA POR LA EX GESTIÓN DE HUGO CORVATTA.

Iturrioz; ¿Bueno, entonces qué hacemos?, ¡clausuramos el kiosco por vender alcohol?, no tiene ReBa…¿A García clausuramos también que no tiene habilitación y vende alcohol?

“Así hay un montón de cosas pero bueno, si él quiere que nos pongamos en forro, no hay ningún problema eh. Donde él empiece a denunciar, me presento en todos los comercios y por la denuncia de Pablo Peralta, usted a partir de hoy, queda clausurado”…Después que se la agarren con él.

Así operan los muchachos peronistas y ahora, mezclados con los del Juntos por el Cambio.

No es nada raro que luego del fallo a favor del ex director de éste medio, agiten las aguas para culparlo de algo que está totalmente ajeno ya que hasta tanto no termine con ciertos trámites, no volverá a éste diario.

Cabe mencionar que sus últimos informes y editoriales, las publicó en febrero de 2019. Es decir, se estará por cumplir dos años que no se desempeña como comunicador.