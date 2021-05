(AUDIO): La concejal salteña Candela Correa, elogió a Sol Pérez y le tiró algunos piropos a Fernando Bertona.

(Por Ciudad Noticias): Candela Correa sin lugar a dudas, es una de las últimas apariciones en cuanto a las mujeres más sexy del país. Hay que recordar que su nombre tomó popularidad cuando un funcionario frenó una sesión en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Salta para cuestionar su forma de vestir algo que fue repudiado de manera inmediata por ediles de todos los espacios políticos. Sin embargo la concejal hot, en una entrevista que mantuvo ésta mañana en el programa radial “Punto de Referencia” que conduce Pablo Peralta por radio (LA ZERO-FM), tuvo palabras de elogios para con Sol Pérez, ya que muchos la comparan con ella y también se tentó a la hora de hablar de Fernando Bertona, “El gran depredador” que suele darle like a varios posteos de la blonda. Sin esquivar las preguntas, Cande aseguró entre risas, que es un lindo chico y muy atractivo.

La situación que le ocurrió en el HCD con un concejal quien le cuestionó su manera de vestir:

“Me sentí realmente discriminada porque más allá de como uno pueda o no vestirse, creo que yo nunca le falté el respeto a nadie, soy una persona muy respetuosa, voy y hago mi trabajo, vuelvo a mi casa, también soy mamá y que se metan con cosas que no tienen nada que ver, por ahí decís…Qué pobreza!, en donde está parada la política que se están fijando de cómo va vestida una concejal y no en los temas importantes de cómo están muriendo los chicos en Salta de hambre, entonces más que nada por ahí venia la impotencia”, contó la funcionaria legislativa.

También en la nota radial, la hermosa rubia dijo que si bien no viene de la política y sí del deporte como es el fitness, le costó mucho adaptarse y que la acepten. Además dijo que los que están en cargos políticos, todos, son amigos, familiares y que es un acomodo, criticando a otros espacios que viven de la teta del estado hace años.

“Hay que empezar a romper con esas cosas que nos impone la sociedad”.

“Hay que terminar con eso de decir, ésta chica tiene buen cuerpo y no puede dedicarse a la política, no puede ser una buena madre por la exposición, por sentirse bien. ¿Qué es lo que queremos? Hasta las mujeres son las que atacan, entonces por ahí tenemos que empezar a abrir un poco la cabeza y cambiar”.

Su trabajo como concejal:

“Yo cuando entro al recinto es mi trabajo, lo tomo con mucha responsabilidad, tengo un equipo que realmente trabaja a la par mía y no solamente me faltan el respeto a mí sino que también a los que trabajan conmigo”, aseveró Candela.

Si llegaran propuestas, la concejal más sexy del país, aceptaría trabajar en teatro o ser parte de algún programa de TV:

“Yo estoy muy enfocada en lo que es el trabajo porque aquí en Salta hay muchas cosas por hacer, también tengo dos bebés y es medio complicado pero yo no cierro las puertas y posibilidades a nada. Si se da, estaría buenísimo. Yo trato de vivir, estamos de pasada asique hay que vivir, disfrutar y hay que hacer lo que tengamos ganas”.

Los likes del depredador Fernando Bertona:

“Yo me enteré cuando ustedes subieron una nota”, dijo entre risas la hermosa salteña.

Su mirada sobre uno de los bailarines más codiciados:

“¡Divino!, un divino…lo sigo desde el Bailando”

¿Cómo hombre como lo ves?

“No, no…no sabría decirte porque no lo conozco, pero…lindo, un chango lindo”, lanzó la imponente joven funcionaria.

Su parecido a Sol Pérez:

“Si, aquí todo el mundo me lo dice. Pero Sol es una bomba, Sol es bellísima. La verdad que es una bomba y que te comparen con una bomba como ella, nada, la súper apoyo, la re banco, me parece una mina divina, súper inteligente también, ha demostrado que no solamente tiene un buen lomo sino que tiene una cabeza increíble, la manera de pensar me encanta, como se defiende. Mirá, tengo muchas cosas buenas para decir de Sol”, cerró la bellísima concejal hot de Salta.