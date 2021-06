Audio comprometedor de Anabella Duca, responsable de la “Corriente Clasista Combativa” (C.C.C).

(Por Ciudad Noticias): En las últimas horas se conoció un audio que compromete seriamente a quien está a cargo de los merenderos de la región como lo es Anabella Duca. El material de gran impacto, fue puesto al aire por la emisora local, LA ZERO FM, en el programa “Punto de Referencia” que conduce Pablo Peralta.

Allí, según trascendió, quien tiene grandes aspiraciones a un cargo político a nivel local en las próximas elecciones intermedias, hace referencia a unos tickes donde presuntamente, compró bebidas alcohólicas y que el mismo no podía ser modificado porque era original.

Además, se conocieron una serie de WhatsApp con datos relevantes y que al parecer, una entidad bancaria habría iniciado acciones legales contra la mencionada.

“Ya son muchas las pruebas que tenemos, ya hablé con XXXXXX y me dijo que todas las compras que hicieron era asado, bebidas alcohólicas, y perfumes de mujer importados con plata que era para subsistir la pandemia”, dice el primer mensaje de Whatsapp que recorre los móviles de los integrantes la Corriente Clasista Combativa (C.C.C) de la ciudad de Pigué.

En tanto que en otros de los mensajes, dice; “Estuve hablando con una de las chicas de ésta agrupación que por lo que veo mucho no la quieren a ésta tal Duca, y me dijeron que la madre y hermana de ella cobran un plan sin trabajar, solo por parentesco familiar”.

Si bien son varios los extractos de los mensajes que circulan en esa agrupación uno de los más importantes, también detalla; “Me faltaría que declare XXXX XXXXXX que me dijeron que con la plata que el estado envió, sacaron dos parlantes de música, dos ventiladores, una computadora, un convertidor de SMART, auriculares, entre otras cosas”, afirman en ese grupo de trabajadores.

Por otra parte, en el programa radial, de LA ZERO FM, comentaron que una mujer, no se anima a dar más detalles ya que tanto la referente de la (C.C.C), Anabella Duca, tiene amenazada con echar a varias empleadas presuntamente y afirma esa misma fuente, que Duca, “ se queda con varias donaciones, no solo ellas sino que otras integrantes de la agrupación, pero como si fuera poco, existiría una lista de jubilados a los que le darían la mercadería, cosa que no sería tal”.

Por último, se habla de hacer trabajar a menores y por todas éstas razones, se está pidiendo intervención de la justicia.

Ahora hay un dato que fue remarcado en la radio encargada de sacar a la luz el audio, es…¿qué función cumplen integrantes del Sindicato Municipal?, ya que en varias reuniones o entregas de mercaderías, aparece posando Yanina Cerdeira, y el Secretario Gremial Néstor Batista.

¿Serán parte de ésta grave denuncia?