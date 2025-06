Atropello en el centro de Coronel Suárez: una mujer fue embestida y el conductor huyó, pero fue localizado horas después

(Por Ciudad Noticias): Una mujer de 43 años fue atropellada en la madrugada del domingo en plena zona céntrica de Coronel Suárez. El conductor del vehículo implicado se dio a la fuga, pero gracias al rápido accionar de la Policía y el análisis de cámaras de seguridad, se logró dar con el rodado y avanzar en la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando personal policial que realizaba una recorrida de rutina halló a una mujer tendida boca arriba sobre la cinta asfáltica en avenida Casey, entre Brandsen y Villegas. Se trataba de Elizabeth Farías, quien presentaba signos vitales pero no respondía a estímulos.

De inmediato fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Municipal para evaluar la gravedad de sus lesiones. En paralelo, comenzaron las tareas de investigación para esclarecer lo sucedido. Mediante el análisis de imágenes del centro de monitoreo local, se pudo determinar que la mujer había sido embestida por una pick up Chevrolet Captiva color champagne, cuyo dominio no pudo identificarse en un primer momento.

A las 12:55, el Hospital emitió un parte médico firmado por la Dra. Vargas, en el que se diagnosticó un traumatismo cráneo encefálico. Una tomografía posterior no evidenció lesiones agudas, aunque la paciente permaneció internada en observación.

Finalmente, a las 15:30, personal de la Estación de Policía Comunal local logró localizar el vehículo involucrado. Si bien no se informó la identidad del conductor, se procedió al secuestro del rodado, la extracción de sangre y orina al implicado, y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, además de ordenar una pericia mecánica del vehículo.

La causa quedó a disposición de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y continúa bajo investigación.