ASIGNACIÓN POR EMBARAZO: ANSES AUTOMATIZA LA ACREDITACIÓN DEL 20 POR CIENTO ACUMULADO

En línea con los objetivos del Ministerio de Capital Humano de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía, ANSES informa que desde noviembre se automatiza el pago del 20 por ciento retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social para aquellas titulares que hayan cumplido con los controles establecidos por el Ministerio de Salud. A partir de esta medida, el intercambio de información sobre la acreditación de la finalización del embarazo y del cumplimiento de los controles obligatorios será informado directamente por el Ministerio de Salud a ANSES sin necesidad de que las titulares realicen ningún trámite ni presenten documentación. En aquellos casos en los que se hayan cumplido las condicionalidades, pero ANSES no cuente con su registro, podrán presentar la documentación habitual en cualquier oficina con turno. En qué consiste la Asignación por Embarazo Es un monto mensual, que se abona durante los 9 meses de gestación y el 80 por ciento se paga automáticamente al inscribirse en el Programa Sumar del Ministerio de Salud, y el 20 por ciento restante, con esta nueva medida, se cobrará también en forma automática al momento del nacimiento, si cumplen con los requisitos establecidos. Para más información sobre esta prestación, ingresar en este enlace.

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