Así reaccionó Sabrina Rojas cuando se enteró del supuesto romance entre Luciano Castro y Flor Vigna

Hace apenas unas horas, se reveló que Luciano Castro estaría en una relación amorosa con Flor Vigna. Ante esta información, Sabrina Rojas no hizo oídos sordos y manifestó su palabra.

Los detalles del supuesto romance los dio Maite Peñoñori, en «Los Ángeles de la Mañana», en donde sostuvo que Luciano y Flor se mostraron a los besos en un gimnasio. «Ella suele entrenar ahí con Juli Puente y Luciano empezó a entrenar ahí. En redes sociales no se siguen y si empezaron por ahí, no dejaron rastros. Ayer estuvieron a los besos, a puro aprieto en el gimnasio», dijo. Ante esta revelación, Sabrina Rojas se comunicó con Pía Shaw y reaccionó de forma sorpresiva. «Sabrina no sabía absolutamente nada. ‘No tenía ni idea’, me dijo. ‘Obviamente no voy a opinar’. Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar ‘porque ya es cosa de Lu'», dijo la panelista respecto a la posición que tomó la exfigura de «Showmatch».

Sabrina y un nuevo comienzo

Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron en mayo del corriente año, luego de 11 años de relación. Como tienen dos hijos en común y un proyecto laboral juntos, los famosos mantienen un buen vínculo. Pese a eso, cada uno volvió a hacer su vida y en el plano sentimental están muy felices.

Sabrina blanqueó hace algunas semanas su relación afectiva con El Tucu López y ahora ya no se esconden. El viernes pasado, estuvieron a los besos en un evento e incluso ella ya compartió unas fotografías en las redes sociales. Cuando el romance aún no estaba oficializado, los artistas fueron interceptados por la cámara de «Intrusos» en un teatro y expresaron: «Si no lo queremos contar, porque no lo queremos contar, si lo contamos es porque contamos poco, si rotulamos, ‘uy qué pronto'».

Sabrina lo conoció a El Tucu en una de las funciones de la obra éxito de José María Muscari, en la que él es protagonista.

«Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy», agregaron. Respecto a la convivencia, los dos coincidieron en que era muy pronto: «Cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir», aseguró El Tucu, mientras que Sabrina agregó: «Yo tengo un batallón dentro de casa. ¡No! La convivencia dentro de un montón».