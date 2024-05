Así quedaron las posiciones en el fútbol femenino de la LRF

La síntesis de lo ocurrido es la que brindamos a continuación:

Zona “A”: San Martín de Carhué 1 (Nayla Díaz) vs. Peñarol de Pigüé 0; Club Sarmiento 2 (Camila Sánchez y Eliana Palma) vs. Atlético Huanguelén 2 (Yesica Ferreyra y Laura Vega) y Empleados de Comercio 1 (Flavia Schmidt) vs. Racing Club 0. Libre: Peñarol de Guaminí.

Zona “B”: El Progreso 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 2 (Carla Scambelluri y Belén Arzer). Libres: Tiro Federal de Puan, Independiente de San José y Puan F. Club.

Zona “C”: Blanco y Negro 1 (Josefina Torres) vs. San Martín de Saavedra 1 (Candela Haag) y Automoto 2 (Luciana Resch x 2) vs. Boca Juniors 1 (Milagros Bianchini). Libres: Deportivo Argentino y Unión Pigüé.

Próxima fecha

La que sigue es la duodécima fecha y contiene este cronograma de cotejos:

Zona “A”: Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio; Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento y Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Carhué. Libre: Racing Club.

Zona “B”: San Martín de Santa Trinidad vs. Puan F. Club e Independiente de San José vs. El Progreso. Libre: Tiro Federal de Puan.

Zona “C”: Blanco y Negro vs. Unión Pigüé y San Martín de Saavedra vs. Deportivo Argentino. Libres: Boca Juniors y Automoto.