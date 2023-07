Así fue la dificultosa vuelta a la rutina de Barbie Vélez después de ser madre

Barbie Vélez se convirtió en madre en febrero de este año cuando dio a luz a Salvador, el hijo que tuvo con su marido, Lucas Rodríguez. La influencer se dedicó los primeros meses 100% a la crianza del pequeño, dejando de lado las actividades que realizaba antes de su llegada. Sin embargo, siempre se mantuvo activa en las redes y hacía trabajos publicitarios a través de ellas. Esta semana, después de casi cinco meses del nacimiento del bebé, la modelo consideró que era momento de regresar a su rutina. Por tal motivo, se realizó el apto físico para comenzar a entrenar su cuerpo nuevamente. Pero el retorno no fue tan grato como era de esperarse. A través de su cuenta oficial de Instagram, Barbie mostró como terminó después de realizar el ejercicio: «Acabo de correr siete minutos después de años y quedé así» escribió sobre la imagen de su rostro transpirado. Es que justamente eligió comenzar por una actividad que no realizaba desde mucho antes de ser madre. «Ah pero ya me creó runner» bromeó. Minutos después, debió recogerse el cabello ya que la temperatura de su cuerpo subió: «Tomate directamente» expresó. «Siento que estos siete minutos ya contaron como el día de entrenamiento» finalizó, poniéndole humor a su frustrada vuelta a la rutina.