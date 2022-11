Así apoyaron los famosos la Marcha del Orgullo LGBTIQ

Este sábado 5 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires se llenó de color. Es que se celebró la 31º Marcha del Orgullo LBTIQ y, además de lookearse para la ocasión, los miembros de la comunidad también desfilaron en carrozas decoradas con todos los detalles. Varios famosos como Florencia de la V, Moria Casán, Florencia Peña y más se hicieron presentes en el evento. Otros que no pudieron estar físicamente como Tini Stoessel acompañaron desde las redes sociales. Sin dudas, una de las que más cautivó la atención de los presentes fue Lali Espósito. La cantante apareció en un micro descapotable y, no sólo bailó con toda la multitud, sino que estrenó un tema. En su cuenta de Instagram posteó varias imágenes y videos de lo que fue la jornada y expresó su emoción. «De los mejores días de mi vida», afirmó.

La cantante de trap Cazzu también formó parte del evento y fue una de las artistas que actuó en el escenario.



Tini Stoessel no pudo estar presente pero se subió al escenario del Estadio Uno y durante su show lució un abanico y una bandera del Orgullo.