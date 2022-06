Aseguran que Flor Parisi le habría sido infiel a Karina Jelinek en el cumpleaños de Rodrigo de Paul

La modelo habría quedado en medio de un fuertísimo escándalo según lo que dieron a conocer en América TV.

Se quedaron todos con la boca abierta y sin poder creerlo. Los detalles de lo que habría sucedido se dieron en «A la Tarde«, el programa que conduce Karina Mazzocco a través de la pantalla de América TV, donde aseguran que Karina Jelinek vivió un tenso momento. Esto estaría relacionado con Flor Parisi, la supuesta pareja de la modelo.

«Acá hubo un escándalo que ocurrió dentro de una fiesta…», comenzó diciendo la conductora. «Como siempre voy a contar lo que sucedió, la verdad. Ahí están las novias, Karina Jelinek y Flor Parisi, que habían pensado en tener un bebé juntas. Esto sucedió en el cumpleaños de de Paul. Fue un fiestón. Parisi fue con un amigo…», lanzó uno de los panelistas, Tartu.

Fuerte

«Pero parece que ese amigo es más que un amigo. Alguien en la fiesta que conocía a Karina le escribió y le dijo ‘Che, está tu novia con un pibe, ¿qué pasó? ¿Te peleaste?’ Karina agarró el teléfono e inmediatamente subió a un taxi y fue. La gran Pampita. Enojada, con ganas de saber qué es lo que estaba pasando, quién era el que estaba con su chica», narró el periodista.

«Ella no sabía nada. Se enteró de golpe y fue rumbo a San Isidro. No sabemos si Flor le dijo que iba a otro lado, o no le dijo nada. Cuando llegó a la fiesta se generó un revuelo. Había tensión en la puerta. No estaba en la lista de invitadas, mandaron a una persona de seguridad a la puerta del restaurante. Vieron que la situación estaba totalmente alterada», afirmó Augusto Tartúfoli ante la atenta mirada de Karina Mazzocco.

«Adentro fue un descontrol… Lo voy a decir suavemente. Esta fiesta se iba a hacer primero para 100 personas a $18 mil pesos el cubierto. Pero empieza a sumarse gente. Al final fueron 200. Se armó todo y empezaron a pasar cosas. Yo no sé exactamente qué pasó entre Flor y su acompañante… yo no lo conozco, pero parece que la gente de adentro sí», sentenció el panelista.