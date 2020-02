Arrepentida del tamaño: Se lo confesó la estupenda bailarina Maca Rinaldi a uno de sus seguidores

Maca Rinaldi aprovechó su cuenta de Instagram para tener un intercambio más cercano con los seguidores que tiene.

Para poder conocerse un poco más, la bailarina les propuso que hagan las preguntas que quieran, que ella se encargaría de responderles a través de la misma red social, en las historias.

Entre las consultas a Maca Rinaldi, hubo algunas muy interesantes que no esquivó y se animó a responder, como cuando le consultaron si tenía alguna cirugía.

“Me hice las lolas a los 24 años. No tenía nada. No me arrepiento, pero me las hubiera hecho más chicas“, respondió la participante del Super Bailando.

Luego otro de los usuarios le consultó a Maca Rinaldi, cómo estaba su relación actual con el productor Federico Hoppe y le preguntó por un futuro bebé de ambos. Ella contestó: “Estamos muy enamorados, nos encantaría (tener un hijo). Ya vendrá ese tiempo”.

Para finalizar esta ronda de preguntas y respuestas, la bailarina le agradeció a todos sus seguidores: “¡Bueno, me quedaron muchas preguntas muy lindas por responder! ¡Gracias por estar ahí! ¡Es la primera vez que lo hago y le tenía ‘miedo’, pero fue lindo intercambiar un poco con ustedes! ¡Lo volveremos a hacer! ¡Besos!”.

El amor de la pareja viene muy bien y crece día a día. En uno de los últimos programas del Bailando del 2019, Maca Rinaldi sorprendió al productor con una importante declaración de amor.

“Le quiero decir que lo amo, y que todo lo que vivimos hasta acá hace que yo sienta que quiero pasar el resto de mi vida con él. Que no se ponga colorado. Y otra cosa. Si un día decidimos dar ese paso, Fefi, no va a cambiar nada. Te voy a seguir cortando la frutita, te voy a seguir dejando las puertas abiertas…”, dijo emocionada la bailarina.