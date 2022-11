Arrasa más que Thalía: La estudiante de marketing que tiene hipnotizados a cantantes e influencer.

(Por Ciudad Noticias): El 2022 va llegando a la recta final y en nuestro segmento de la “Chica de la Semana” han pasado bellezas impresionantes y ésta no es la excepción. Hoy conocerás a una rubia que cautiva con su rostro angelado y los constantes beboteos en sus posteos. Se trata de Rocío Veliz, la joven estudiante de marketing e inglés que vende contenidos para adultos y contó cómo es ser una modelo de esas plataformas en la que actualmente, también son parte famosas como Flor Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero, Mariana Diarco, entre otras.

*DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Buenos Aires, zona oeste. Soy modelo virtual, creo contenido para adultos tanto para la plataforma OnlyFans como para mi Télegram y próximamente Cafecito. Me gusta hablar con mis fans y hacerles saber que soy yo la que maneja mis cuentas y no un manager o agencia como hace la mayoría. Además de esto voy al gym todos los días, estudio Ingles y marketing digital.

*COMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD.

-Si podría describir mi personalidad en tres palabras serían, extrovertida, transparente e inconformista.

*VIMOS QUE TENES MUCHOS SEGUIDORES Y FOTOS JUGADAS Y SENSUALES. QUE ES LO QUE MAS DESTACAN DE TU GRAN FIGURA.

-Siempre destacaron mi cola aunque ahora que me opere por segunda vez las lolas y me las hice más grandes me las halagan más.

*¿COMO SE CONQUISTA A UNA MUJER COMO VOS QUE MARCA PRESENCIA?

-Para conquistarme un hombre tiene que ser muy caballero, detallista, sincero, (odio las mentiras), y que me haga regalitos.

*¿SENTIS QUE TU BELLEZA INTIMIDA UN POCO A LOS HOMBRES?

-Puede ser, aunque si te soy sincera a cada lugar que voy siempre me halagan, me piden mi Instagram o quieren hablarme.

*¿CÓMO ES SER UNA CHICA ONLYFANS? …PORQUE SEGURAMENTE BUSCARAS ESTAR BIEN A LA PERFECCIÓN, YA SEA PELO, MAQUILLAJE Y LA LENCERIA QUE ES CASI TODO.

-La verdad me la paso en estéticas o Sexshops comprándome cositas nuevas para sorprender a mis suscriptores siempre.

*¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO TE ATRAE HACER?

-De todo, hago contenido xxx sola, lésbicos y con hombres, fetichismo también, pero lo que más me gusta hacer son videollamadas.

*ANTE TANTA BELLEZA Y SENSUALIDAD NO TE CREIRIA SI ME DIJERAS QUE LOS FAMOSOS NO TE AVANZAN. ¿HAY VARIOS DANDO VUELTAS?

-Sí, ja,ja, la verdad antes en el Instagram que me cerraron de 75k tenía mucho más alcance y me hablaban muchos jugadores de futbol muy conocidos, pero no me gustan los jugadores. Y ahora en esta nueva cuenta me hablan cantantes argentinos y streamers.

*ARRIBA O ABAJO.

-Arriba. SIEMPRE

*TRAGAR O ESCUPIR

-Te lo respondo en mi Only

*¿CUANTO IMPORTA EL TAMAÑO?

-No mucho, más importante que la sepan usar.

*POSE FAVORITA

– Siempre arriba.

*¿PERDONARÍAS UNA INFIDELIDAD?

-Ni loca, si me entero de algo corto todo de una. Tengo mucha autoestima y creo que alguien que no me valora puedo estar sola hasta encontrar alguien que si lo haga. Excepto que sea Bad Bunny, a él le perdono todo.

*UN FAMOSO Y UNA FAMOSA QUE TE EXCITEN.

-Ian Somerhalder y Ester Expósito.

*NO SOLO HOMBRES LEEN ESTE SEGNENTO QUE LLEVA DOCE AÑOS, TAMBIEN LAS MUJERES, POR ESO QUEREMOS QUE NOS CUENTE COMO HACES PARA MANTENER ESAS CURVAS QUE SON LETALES.

-Solo voy al gym al menos 4 veces a la semana, entreno 2 días glúteos, 1 día piernas y espalda, también intento comer bien pero me cuesta mucho seguir una dieta.

*¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me gusta mucho mostrarme en redes sociales y como no puedo subir muchas cosas a mi Instagram porque me lo cierran, (3 cuentas me cerraron), aprovecho para mostrarme acá ya que me dieron la oportunidad.

*¿QUE TE GUSTARIA AGREGAR PARA CERRAR LA NOTA?

–Que me sigan en mi Only que voy a estar enviándole un video HOT de regalo a los que me digan que vienen de la nota de Ciudad Noticias.

